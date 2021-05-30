الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تطورات عودة الاندية الرياضية ومراكز بناء الاجسام

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور الفيتنامي ينتقل عن طريق رذاذ العطس والسعال

الحكومة المصرية ترفع سعر سلعة أساسية مدعمة

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الملك: لدينا ادنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم

لجنة خدمات الأعيان تناقش تقرير عمل وزارة الأشغال العامة

تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر

الأرصاد لـ الوكيل : امتداد لكتلة هوائية حارة الإثنين

وزير الصحة يوضح حول العودة إلى الحياة الطبيعية

الأحد، 30-05-2021 02:09 م

أمريكي بعمر الـ97 عاما.. يكمل تعليمه ويحصل على شهادة جامعية

1-1440891


الوكيل الاخباري - قرر الأميركي بيل غوسيت ترك جامعته اثناء الحرب العالمية الثانية ، لكي يلتحق بجيش بلاده الذي انخرط في الحرب.

اضافة اعلان
ذكرت وسائل اعلامية أميركية أن غوسيت (97 عاما) التحق بكلية لينكولن ، لكن الأمر انتهى به في سلاح الجو الأميركي قبل أن يتم دراسته الجامعية.

 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ، لم يعد غوسيت إلى الجامعة فقرر عوضا عن ذلك العمل في إدارة شركة العائلة.

 

ومرت سنوات العمر سريعا في العمل ، فوجد نفسه في التسعينيات من عمره ، لكنه لم ينس العودة إلى الجامعة.

 

يمثل الرجل الأميركي هذا نموذجا يحتذى في التمسك بحلم إكمال الدراسة الجامعية حتى بعد مضي عقود طويلة من الزمن.

 

وقالت كلية لينكولن بولاية إيلينوي إن المسن الأميركي جاء إليها عام 2019 ، طالبا العودة إلى صفوف الكلية من أجل استكمال دراسته الجامعية التي انقطع عنها منذ عقود طويلة.

 

وذكرت الكلية أنها قررت إعادة تسجيل الطالب، مع اعتماد العلامات التي حققها في أربعينيات القرن الماضي.

 

أكمل غوسيت درجة مشاركته في الآداب في عام 2020 ، لكنه اضطر إلى انتظار حفل التخرج لعام 2021 بسبب جائحة كورونا.
وفاجأته الكلية أيضا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.


المصدر - سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
وسيم

شاهد - وسيم يوسف يتعرض للسخرية مجددا

0b5ad4d2-e453-49b3-8156-408d8c71495a_16x9_600x338

أمريكا: كويكب تائه يشكل خطراً على الأرض

1000x-1

لقاح يُثير ذعر سكان هونغ كونغ.. وشقّة بمليون دولار للتحفيز! - صور

مصر

كشف لغز 'الجماجم البشرية' التي شغلت الرأي العام في مصر

image

سيدة امريكية تعاقب زوجها بسبب انشغاله بهاتفه بطريقة مروعة

covid-flu-vaccine-shot-1296x728-header-1

في تكساس .. موظفو صحة يُقاضون مستشفى أجبرهم على تلقّي لقاح كورونا