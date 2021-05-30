أمريكي بعمر الـ97 عاما.. يكمل تعليمه ويحصل على شهادة جامعية

الوكيل الاخباري - قرر الأميركي بيل غوسيت ترك جامعته اثناء الحرب العالمية الثانية ، لكي يلتحق بجيش بلاده الذي انخرط في الحرب.





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ذكرت وسائل اعلامية أميركية أن غوسيت (97 عاما) التحق بكلية لينكولن ، لكن الأمر انتهى به في سلاح الجو الأميركي قبل أن يتم دراسته الجامعية.

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ، لم يعد غوسيت إلى الجامعة فقرر عوضا عن ذلك العمل في إدارة شركة العائلة.

ومرت سنوات العمر سريعا في العمل ، فوجد نفسه في التسعينيات من عمره ، لكنه لم ينس العودة إلى الجامعة.

يمثل الرجل الأميركي هذا نموذجا يحتذى في التمسك بحلم إكمال الدراسة الجامعية حتى بعد مضي عقود طويلة من الزمن.

وقالت كلية لينكولن بولاية إيلينوي إن المسن الأميركي جاء إليها عام 2019 ، طالبا العودة إلى صفوف الكلية من أجل استكمال دراسته الجامعية التي انقطع عنها منذ عقود طويلة.

وذكرت الكلية أنها قررت إعادة تسجيل الطالب، مع اعتماد العلامات التي حققها في أربعينيات القرن الماضي.

أكمل غوسيت درجة مشاركته في الآداب في عام 2020 ، لكنه اضطر إلى انتظار حفل التخرج لعام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وفاجأته الكلية أيضا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.





المصدر - سكاي نيوز