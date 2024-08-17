السبت 2024-08-17
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وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال الأردن الثلاثاء
الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين الشهر المقبل
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إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات التحاق الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية
التربية: توريد الكتب المدرسية لمستودعات الوزارة وستسلم للطلبة بأسرع وقت
التعليم العالي: 3 خيارات أمام الطلبة الأردنيين الذين فقدوا منح دراسة الطب في الجزائر
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فلسطين
بايدن يحذر جميع الأطراف من تقويض مساعي وقف الحرب في غزة
قوات الاحتلال تعتقل شخصين من مخيم بلاطة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة شمال طولكرم بالضفة
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سالم العجالين إلى الدوري العراقي
الحسين يهزم الرمثا في ديربي مشتعل بهدفين مقابل هدف
مدرب ليفربول الجديد يصدم جماهير برشلونة
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أخبار الشركات
تكريم حلويات آغاتي في يوم الصناعة الأردنية من قبل رئيس الوزراء - صور
سامسونج تُوسِّع نطاق ميزة "Circle to Search" لتشمل سلسلتي Galaxy A وGalaxy Tab S9 FE
كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops
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