السبت 04-03-2023
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السبت، 04-03-2023 10:26 ص

أمريكي كاد يطهو بطلينوس عمره 200 عام

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الوكيل الإخباري - عثر الأميركي بلين باركر وعائلته على بطلينوس ضخم في ولاية فلوريدا، وخططوا لطهيه كحساء قبل اكتشافهم أن عمره أكثر من 200 عام.

والبطلينوس حيوان لافقاري ينتمي إلى فصيلة الرخويات.

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وقال باركر: "كنا سنأكلها، لكننا فكرنا في الأمر لفترة من الوقت واعتقدنا أنها ربما تكون مميزة جدا، لذلك لم نرغب في قتلها".


وبحسب موقع "إنسايدر"، قرر باركر أن يأخذ المحار إلى أحد المختبرات، حيث اكتشف أن وزن المحار يبلغ 2.6 رطلا (أي مايعادل الكيلو تقريبا)، ويقدر عمره بأكثر من 214 عاما، وأطلق عليه اسم" أبراهام لينكولن".

 

 

سكاي نيوز 

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