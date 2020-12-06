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الأحد، 06-12-2020 12:23 م

أمريكي يبتكر بديلا آمنا للدراجات النارية - فيديو

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الوكيل الاخباري - تعد الدراجات النارية من أكثر المركبات انتشارا بين الشباب، الذين يعتبرونها مصدرا للمغامرة التي تنطوي على الكثير من المتعة والإثارة.

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لكن المخاطر التي يمكن أن تلحق بسائقي الدراجات النارية تكون سببا في عزوف البعض عن استخدامها والبحث عن بدائل آمنة، وهو ما فعله شاب أمريكي استطاع تطوير مركبة جديدة توفر روح المغامرة بصورة أكثر أمنا.

 


وتتكون تلك المركبة من أجزاء سيارات يتم تجميعها معا لتخرج في شكل مركبة رياضية ترتكز على 3 إطارات ولها مقعدان ويمكن أن تصل سرعتها إلى 85 كلم/ الساعة ويطلق عليها "تور ترايك".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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