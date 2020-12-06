أمريكي يبتكر بديلا آمنا للدراجات النارية - فيديو

الوكيل الاخباري - تعد الدراجات النارية من أكثر المركبات انتشارا بين الشباب، الذين يعتبرونها مصدرا للمغامرة التي تنطوي على الكثير من المتعة والإثارة.

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لكن المخاطر التي يمكن أن تلحق بسائقي الدراجات النارية تكون سببا في عزوف البعض عن استخدامها والبحث عن بدائل آمنة، وهو ما فعله شاب أمريكي استطاع تطوير مركبة جديدة توفر روح المغامرة بصورة أكثر أمنا.



This Trike is designed as a safer alternative to a motorcycle due to its massive size pic.twitter.com/3hbHlUZBun December 6, 2020

وتتكون تلك المركبة من أجزاء سيارات يتم تجميعها معا لتخرج في شكل مركبة رياضية ترتكز على 3 إطارات ولها مقعدان ويمكن أن تصل سرعتها إلى 85 كلم/ الساعة ويطلق عليها "تور ترايك".

المصدر : سبوتنك







