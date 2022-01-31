الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 10:35 ص

أمريكي يتنازل لصديقه عن رحلة مجانية للفضاء لسبب غريب

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الوكيل الإخباري - كشف الطيار الأمريكي كايل هيبتشين عن فقدانه فرصة لا تُعوّض للسفر إلى الفضاء، بعدما اضطر للتخلي عن المقعد الذي فاز به للسفر برحلة خاصة للفضاء على متن كبسولة دارغون التابعة لشركة سبيس إكس، التي قامت برحلتها في سبتمبر الماضي لأحد أصدقائه بسبب وزنه الزائد.

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وقال الطيار البالغ من العمر 43 عاماً، إنّه منح الفرصة لصديقه كريس سيمبروسكي بسبب تجاوز وزنه للحد المسموح به.

وأشار كايل هيبتشين لاكتشافه في مارس الماضي بنداً يُحدد طول المسافر بمترين ووزنه بـ150 كيلو غراماً كحدٍ أقصى، ولأنّ وزنه يتجاوز الوزن المسموح به تواصل كايل مع الشركة وطلب منهم منح جائزته لصديقه كريس سيمبروسكي.

يُذكر أنّ كريس سيمبروسكي قام بالاتصال بصديقه قبل صعوده للكبسولة، ليشكره على الفرصة العظيمة التي منحها له.


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