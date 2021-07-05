أمريكي يتناول 76 وجبة سريعة في غضون 10 دقائق

الوكيل الإخباري- تناول الأمريكي، جوي تشيستانت، 76 هوت دوغ ( وجبة سريعة) بالمسابقة السنوية في 10 دقائق محطما بذلك رقما قياسيا عالميا.



ويذكر أن مسابقة Nathan's Famous Hot Dog تقام في مدينة نيويورك كل عام بيوم الاحتفال باستقلال الولايات المتحدة 4 يوليو. وحطم، جوي تشيستانت ولقبه (الفكان)، رقمه القياسي العالمي، حيث تمكن في غضون 10 دقائق من ابتلاع 76 كعكة نقانق، مع العلم أنه تناول العام الماضي، 75 هوت دوغ. وهذا هو فوزه الـ 14 في المسابقة المذكورة.

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واحتل المكانة الثانية في المسابقة، جيفري إسبر، الذي ابتلع 51 هوت دوغ. وجاء في المركز الثالث، نيك ويري مع 43 هوت دوغ.



ومن أجل تناول المزيد من النقانق، يتناول المشاركون في المسابقة لفائف منفصلة عن النقانق. لا تحتوي الهوت دوغ على كاتشب أو مايونيز أو خردل. عادة ما ينقع المشاركون الكعكة في أكواب من الورق المقوى تملأ بالماء، ثم يعصرونها ويضعونها في أفواههم، ثم يأكلون النقانق، وابتلع الفائز اثنين من النقانق دفعة واحدة. واستغرق الأمر للفائز 3 حركات فكية ليأكل وجبة واحدة.

المصدر: روسيا اليوم