السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

لجنة الاوبئة : ضعف الاقبال على تلقي المطاعيم يستلزم بعض المراجعات

اليرموك: إطلاق حملة تطعيم شاملة ضد كورونا الثلاثاء المقبل

إعمار إربد تناقش آخر التحضيرات لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية

شمول 733 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في تموز الماضي

توضيح من وزارة التربية حول دوام المدارس

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الاستهلاكية المدنية تقدم حوافز لحاملي شعار صنع في الأردن

تفاصيل وفاة مصري بالأردن وتعويض أسرته

الطفيلة: لجان السلامة تنفذ حملات وإجراءات للحد من الأزمة المرورية

السبت، 14-08-2021 04:31 م

أمريكي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل شطائر البرغر - فيديو

c044d3f6e65bc790a5049d0d7e5e28aa


الوكيل الإخباري - دخل أميركي مولع بشرائح البرغر موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتهامه 32340 شطيرة منها منذ عام 1972.

ويحتفظ صاحب الرقم القياسي بفواتير طلباته منذ 17 أيار 1972 عندما اشترى سيارته الأولى، وكان وقتها يلتهم ما يصل إلى 9 شطائر في اليوم، كما يحتفظ بكل علب الشرائح التي اشتراها على امتداد 49 عاما.

اضافة اعلان

 

ولا يقاوم غورسك رغبته اليومية في تناول وجبة البرغر، المكونة من قطعة خبز وشريحة لحم مع خضار الخس وشريحة جبن والكاتشاب، ويعتبرها ألذ وجبة طعام في العالم.

وتقول زوجته ماري: لم يخبرني بهوسه بشرائح البرغر عندما التقيته للمرة الأولى، لكن لم يشكل الأمر هاجسا بيننا، وقد ظل يتناولها كل يوم، وكنت أحضرها له في بعض الأحيان .

والغريب أن هذا الكم الهائل من الوجبات الجاهزة لم يصب الرجل بمشاكل صحية، إذ يؤكد أن آخر فحوصاته الطبية تشير إلى انخفاض مستوى الكوليسترول لديه كما أن ضغط دمه طبيعي.

ويقول الرجل البالغ من العمر 64 عاما إنه يحافظ على صحته بالحرص على المشي لمسافات طويلة كل يوم.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999159

انشطار سفينة إلى جزأين بعد جنوحها في بحر اليابان - فيديو

420151217560

أسد يثير الرعب في السعودية - صورة

154-121753-additional-delay-starliner-space-capsule-flight_700x400

تأخير إضافي لرحلة كبسولة الفضاء ستارلاينر من بوينغ

khonfosa2_1628935913

خنفساء تعيش في أمعاء مريض بإحدى الدول الأوروبية

child044

طرق لتشجيع طفلك للمشاركة في الأعمال المنزلية

1

لحظات تحبس الأنفاس لشاب بريطاني يتسلق مبنى في لندن دون حماية - فيديو

أخبار متعلقة
tmp_EX6RXp_b8b917597386648e_Screen_Shot_2017-12-20_at_11.26.28_AM

مطعم هولندي يصنع أغلى برجر في العالم بسعر خيالي- فيديو