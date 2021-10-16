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السبت، 16-10-2021 01:33 م

أمريكي يصطاد أحفورة حية تعود لـ100 مليون عام - صورة

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الوكيل الإخباري - اصطاد رجل أميركي، عن طريق الصدفة، سمكة نادرة تعرف بـ"سمكة التمساح" أو " الأحفورة الحية"، وهو أمر لم يحصل من قبل.

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الصياد الأميركي تمكّن من صيد السمكة في مياه ولاية كانساس، ووصل وزنها إلى 18.12 كيلوغرامات، بينما يبلغ طولها 1.37 مترًا.

وتتميز هذه السمكة بما يعرف بـ"الخطوم الطويلة"، فيما قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، ووزن من 158 كيلوغرامًا

 

وتم اصطياد هذه السمكة من قبل الصياد، داني لي سميث، في نهر نيوشو، في العشرين من أيلول الماضي، حيث أبدى سعادته بالعثور على السمكة قائلًا: "إن هذا الأمر لا يحصل سوى مرة واحدة فقط في العمر".

يذكر أنه لم تسجل حالة سابقة لصيد هذه السمكة، ولم يُعرف كيف وصلت إلى هذه المنطقة الأميركية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصدرت إدارة الحياة البرية والمتنزهات في ولاية كانساس، بيانا تتحدث فيه عن صيد هذا الحيوان البحري العريق.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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