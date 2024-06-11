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الثلاثاء، 11-06-2024 09:40 ص

أمر غير متوقع يقوم به الكثير من الأشخاص يتسبب بزيادة استهلاك الكهرباء

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الوكيل الإخباري-  مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى استخدام الكثير من الأجهزة التي ترفع استهلاك الكهرباء، هناك عادة شائعة يقوم بها الأشخاص تتسبب بزيادة استهلاك الكهرباء دون أن يدركوا، وهي ترك الشاحن بالمقبس دون استخدامه.

سواء كان جهازك هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو كاميرا وغير ذلك، فعند شحن بطارية جهازك، يجب عليك فصل كابل الشحن من المقبس في أسرع وقت ممكن. هل تتساءل لماذا؟ ربما لاحظت أن حرارة الشاحن مرتفعة بشكل غير مريح عند محاولة إزالته من المقبس.

ولكن هذا يعني فقط أن الكهرباء لا تزال تتدفق إلى شاحن الجهاز، وفقًا لما أوضحه مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. وفي حالة سماع صوت خفيف، فهذه أيضًا علامة على أن الشاحن ما زال يستهلك الطاقة الكهربائية ويزيد قيمة فاتورة الكهرباء دون أن تدرك.

يستخدم كابل الشحن أكبر قدر من الطاقة عند توصيله بالجهاز. لكن حتى لو لم تقم بتوصيل أي جهاز به، وتركته فقط موصولًا بمقبس الطاقة الكهربائي، ستستمر الكهرباء في التدفق، وفقًا لما جاء في موقع مجلة "فوكوس" الألمانية. قد يتسبب شاحن الهاتف الذكي المتصل باستمرار بمقبس الطاقة في تكاليف كهرباء تبلغ حوالي يورو واحد سنويًا، بحسب المجلة الألمانية.

قد لا يبدو هذا المبلغ كبيرًا للوهلة الأولى، ولكن إذا تم توصيل عدة أجهزة شحن في جميع أنحاء المنزل باستمرار، فستزيد التكاليف. كما يصبح الأمر خطيرًا إذا كان الشاحن تالفًا أو من المنتجات الرخيصة ذات الجودة المنخفضة. إذ من الممكن أن ترتفع درجة حرارته وقد يكون هناك خطر نشوب حريق. وكلما طالت فترة توصيل الجهاز، زاد خطر حدوث شيء ما أو تعرضه للتلف.


 

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