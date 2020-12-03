الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 12:31 م

أموال طائرة بالشوارع.. فيديو خطة جهنمية للهرب من الشرطة في البرازيل - شاهد

im-267118


الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو أموالا ألقاها لصوص في الشارع، بعدما سطوا على بنك جنوبي البرازيل، مستخدمين أسلحة ومتفجرات، واحتجزوا رهائن.

اضافة اعلان

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأموال التي نثرها اللصوص لمساعدتهم على الهرب، إذ هرع كثيرون ممن كانوا في المكان لجمعها مما أدى إلى تزاحم وتعطيل سير ملاحقيهم.

واقتحم نحو 30 رجلا ليل الثلاثاء، مصرفا في مدينة كريسيوما بجنوب البرازيل، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية السطو التي وصفت بالضخمة.

 


ولم تشر المعلومات المتوافرة إلى قيمة المسروقات، إلا أن الجناة تمكنوا من الفرار.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، انسيلمو كروز، لتلفزيون "غلوبو": "إن عملية السطو "كانت عنيفة جدا".

وأوضح أن نحو 30 شخصا "هاجموا المصرف باستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات، بهدف فتح الخزائن. ولم يسجّل سقوط أي قتلى، إلا أن شرطيا وحارسا أصيبا بجروح".

وقطع اللصوص شوارع عدة في وسط المدينة واتخذوا عمالا كانوا يعيدون طلاء معبر للمشاة رهائن، وأجبروا أحدهم على نقل المسروقات إلى المركبات التي هرب فيها الجناة بعد ذلك، وفق ما ذكر موقع "جي 1" الإخباري.

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3000

هيكل معدني غامض ثالث يظهر هذه المرة على جبل بالولايات المتحدة

thumbs_b_c_d2c7da791d3b53f1fa4bcc8b25afda13

إذا أصابك فيروس كورونا في هذا المكان فستحصل على تعويض قدره 150 ألف يورو

National-Lottery-ticket-sales

أسترالية تربح جائزة اليانصيب باختيار نفس الأرقام لمدة 20 عاما متتالية!

the-queen-christmas-z

ملكة متواضعة .. إليزابيث تشغل 1 في المئة من قصرها

5fc330d14c59b75ded37ac45

الكشف عن هوية سارق المتراصة الغامضة في يوتا الأمريكية - فيديو

5fc5ffae114fe_grue_alain_p-5102914

شاهد بالفيديو .. استخدام رافعة لإخراج الرجل الأكثر بدانة في فرنسا من شقته!

أخبار متعلقة
5fc330d14c59b75ded37ac45

الكشف عن هوية سارق المتراصة الغامضة في يوتا الأمريكية - فيديو

1-1396889

شاب بريطاني رمى سيارته الفارهة في النهر.. وقائمة اتهامات بانتظاره!

Tokyo-Japan-night

كرة غريبة تضيء سماء اليابان - فيديو

78b92549-000_1pu2az-scaled

مشهد مرعب لسقوط شرفة إحدى البنايات في مصر بسبب الأمطار - فيديو

6000

لأول مرة .. تصوير أحد أندر المخلوقات البحرية في العالم - فيديو

20201112011400140

مصر.. فيديو لشاب يجبر والدته على الزحف يثير ضجة كبيرة!