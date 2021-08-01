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الأحد، 01-08-2021 11:20 م

أمور يجب عليك فعلها عند بلوغ سن الثلاثين

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الوكيل الإخباري - تتخذ الحياة شكلاً أكثر جديةً بعد بلوغ سن الثلاثين، فهذا السن يجعلنا نُدرك متطلباتنا التي نريدها بالفعل، ويزداد شعورنا بالوعي والاستقلالية.

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نُقدِّم في التقرير التالي مهام وأشياء عليكِ تعلمها بعد بلوغكِ سن الـ30، وهذه الإرشادات تُسهِّل عليكِ خوض هذه المرحلة من دون عقبات أو مفاجأت:


وظيفة ممتعة
 بعد إنهاء دراستنا الجامعية، نبحث عن الوظائف والمهن بالرواتب التي تُناسبنا، ولكن مع سن الـ30 يجب عليكِ العثور على وظيفة تجمع بين طموحكِ المادي والرضا الذاتي، ومدى استمتاعكِ  بها.


تعلّمي وصفات خاصة
إذا كنتِ تُحبين الطبخ أو لا، عليكِ أن تتعلمي صنع أطباق مميزة خاصة بكِ، خاصةً من الحلوى، وضعي على هذه الأطباق لمساتكِ الخاصة حتى تنفردِي بها في منزلكِ أمام عائلتكِ وأصدقائكِ.


أصدقاء حقيقيون
قبل سن الـ30، يُمكننا كسب العديد من الصداقات والمعارف؛ لأننا في هذه المرحلة لا نستطيع بسهولة تحديد منْ منهم الصديق الجيد، ولكن بعد بلوغ سن الثلاثين يزداد النضج الشخصي ونستطيع  تحديد منْ الأصدقاء الذين يجب التمسُّك بهم، ومن يجب التخلي عنهم، فهناك من يصمدون أمام اختبارات الزمن والحياة، وهناك منْ لا يستطيع الاستمرار.


التفاصيل
 توقَّفي في هذا السن عن سرد التفاصيل الخاصة بحياتكِ، لا تشاركي خوفكِ أو اهتماماتكِ أو مشكلاتكِ مع الجميع، لا تجعلي نقاط ضعفكِ معروفة لدائرتكِ الاجتماعية، ولكن استعيني بـ  الخبراء والأطباء النفسيين للحصول على المساعدة.


الأولويات
تجبركِ مرحلة الثلاثين على تغيير قائمة أولوياتكِ في الحياة، وأولوية هذه المرحلة للأشياء المهمة وإهمال الأشياء الصغيرة غير الجوهرية، اكتبي قائمةً بالأشياء المهمة في حياتكِ واعطيها اهتمامكِ، واتركي كل ما لا يهم جانباً.
 
الاسترخاء
يُعتبر الحصول على الاسترخاء والسفر والرحلات في هذه المرحلة شيئاً أساسياً وليس ثانوياً كما كان في السابق، خصصي دائماً 20% من راتبكِ من أجل التنزُّه والرحلات.


دخل إضافي
بجانب عملكِ احرصي على مزاولة مهنة مريحة؛ حتى لو من المنزل لتوفير دخل إضافي بجانب راتب عملكِ الأساسي، وحتى تتفادي أيّ موقف محرج أو مفاجئ في الحياة.


مهارات التحدث
تدرَّبي بعد بلوغكِ سن الـ30 على التحدث بشكلٍ علني أمام الآخرين، وتغلَّبي على خوفكِ من الآخرين، وتخلَّصي من شعور انعدام الذات، وعززي ثقتكِ بنفسكِ والشعور بالأمان.


مظهر جيد
احرصي على ممارسة التمرينات الرياضية، وخصصي لنفسكِ وقتاً يومياً لتعزيز صحتكِ ومظهركِ الجسدي، وتوقَّفي عن تناول الأكل، خاصة رقائق البطاطا قبل النوم.

 

 

المصدر - زهرة الخليج 


 




 

 


 

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