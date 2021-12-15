أميرة موناكو تشارلين تختبئ بعد تشوه وجهها - صورة

الوكيل الإخباري - يثير اختفاء أميرة موناكو "تشارلين" جدلاً كبيراً خصوصاً بعد تغيبها عن عدة مناسبات.

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وتساءلت الصحافة الاسبانية والمتابعين الملكيين الاسبانيين عن أسباب اختبائها طوال هذه الفترة. ادّعت صحيفة اسبانية بأن الأميرة "تشارلين" متوارية عن الأنظار منذ فترة، وذلك بعدما أجريت لها عملية جراحية تجميلية لشد الوجه في دبي في الامارات العربية المتحدة. ويبدو واضحاً أن العملية الجراحية باءت بالفشل حيث كشفت الصحيفة بأن الأميرة تشارلين ربما تعاني من ندوب في وجهها أدّى إلى تشوهها.

ما عزز ادعاءات الصحيفة الاسبانية ظهور أميرة موناكو بقناع على وجهها فور عودتها الى اسبانيا، حيث التقطت صورة مع أفراد عائلتها وكانت الوحيدة التي ترتدي قناع الوجه مما يعني أن هناك شيء أرادت أن تخفيه.



نفى الامير البرت كل هذه الادعاءات وأكّد بأن تشارلين انتقلت إلى مستشفى خارج موناكو للتعافي من عدوى تنفسية أصيبت بها خلال زيارتها لإفريقيا، حيث خضعت لعلاج مكثّف.





المصدر - الفن