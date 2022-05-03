الثلاثاء 03-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إعادة فتح طريق وادي عربة بالاتجاهين

شخص يطلق النار في الشارع العام بالزرقاء

إيقاف 12 منشأه منذ بداية عطلة عيد الفطر لمخالفتها اشتراطات صحية

اصابتان بحادث تصادم على طريق الـ 100

جونسون: بوتين لا يقهر أسطورة حطمتها أوكرانيا

الخرطوم.. الشرطة تفرق مظاهرة تطالب بعودة الحكم المدني

البلقاء: المراكز الصحية والمستشفيات المناوبة تواصل عملها خلال عطلة عيد الفطر

5 آلاف مركبة دخلت العقبة خلال يومي العيد

موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

الكرك : بلديات تضاعف جاهزيتها خلال أيام العيد

الثلاثاء، 03-05-2022 02:42 م

أميركا .. جفاف بحيرة يكشف "مفاجأة صادمة" في القاع !

888888888888888888


الوكيل الإخباري-يحمل الجفاف التاريخي في الغرب الأميركي مفاجآت، فقد عُثر على هيكل عظمي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي في برميل معدني على الأرضية الجافة لبحيرة اصطناعية قرب لاس فيغاس، فيما حذرت الشرطة من اكتشافات صادمة أخرى مقبلة.

في بحيرة ميد، أكبر خزان للمياه في الولايات المتحدة والذي انخفض مستواه بشكل كبير تحت تأثير الجفاف المزمن، عُثر على الجثة، الأحد، من جانب ركاب قوارب استجمام داخل صندوق صدئ عالق في التراب.

اضافة اعلان


واستنادا إلى المقتنيات الشخصية الموجودة في البرميل مع الجثة، تعتقد شرطة لاس فيغاس أنها عائدة إلى شخص قُتل في الثمانينيات.

ولم يُكشف عن أسباب الوفاة ولا طبيعة المقتنيات من جانب المحققين الذين لم يتعرفوا بعد على الضحية.
وقال الضابط في شرطة لاس فيغاس راي سبنسر: "هذه قضية صعبة للغاية".

 

وحذر من "احتمالات كبيرة للغاية لاكتشاف رفات بشرية جديدة مع انخفاض منسوب المياه".


ويعاني غرب الولايات المتحدة منذ سنوات جفافاً تاريخياً يهدد إمدادات المياه لجزء كبير من السكان ويتسبب في انخفاض مستوى البحيرات والأنهار بشكل كبير.


وتستمد بحيرة ميد مياهها من نهر كولورادو، وهي خزان ضخم متصل بسد هوفر، وقد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1937.


وأظهرت دراسة نُشرت عام 2020 من جانب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مستوى تدفق نهر كولورادو تراجع بمعدل 20 بالمئة خلال القرن الماضي، ويمكن أن يُعزى نصف هذا الانخفاض على الأقل إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
T16513708334e19caa19b4da1ff2697e37a2f462963image.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

غضب في مصر بعد رفع سعر الكُشري

9999999999999999

فيديو يهز العراق.. لأب يصوب رصاصة نحو سيجارة في فم طفله!

كيف-تحزم-حقيبة-السفر-بشكل-صحيح

السعودية توضح اشتراطات حقائب السفر لمغادري البلاد

INAF_20220503094729555

خطأ نرتكبه مراراً.. إياكم وتذويب اللحوم خارج الثلاجة

Doc-P-948182-637871189858557520

عثروا على جثتين لرجل وسيدة عشية عيد الفطر في مصر

Doc-P-948047-637870857608710319

شاهد.. لهذا السبب خاطر بحياة طفلته في العراق