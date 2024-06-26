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الأربعاء، 26-06-2024 03:10 م

أميركا .. فتاة تروي تفاصيل آخر رسالة تلقتها من والديها قبل وفاتهما بالحج

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الوكيل الإخباري- توفي 11 مواطنًا أمريكيًا في موسم الحج لهذا العام الذي شهد درجات حرارة مرتفعة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" عن وزارة الخارجية الأمريكية. وذكرت الخارجية أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الوفيات بين المواطنين الأمريكيين الذين ذهبوا للسعودية لأداء مناسك الحج.

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تزامناً مع ذلك، كانت فتاة من ماريلاند تبحث عن إجابات بشأن ظروف وفاة والديها وحول منظم الرحلات الذي دفع له الثنائي عشرات الآلاف من الدولارات من أجل الحج.


وقالت الابنة "سعيدة ووري"  إنها وأخوتها لم يصلهم أي معلومات بعد بشأن مكان دفن والديهم، أيساتو (65 عامًا) وأليو (71 عامًا) ووري، مشيرة إلى أن والديها دفعا حوالي 23 ألف دولار لشركة في ماريلاند .

 

وبالتفاصيل قالت انه بدأت رحلتهما في مطلع يونيو مع عشرات من الأشخاص الآخرين بمنطقة باوي ومحيطها بالولاية.


وأشارت إلى أنه مع وصولهما إلى مكة، أبلغاها بأن منسق الرحلة أكد أنهما يواجهان صعوبة في الحصول على تصاريح رسمية لهما، وأضافت أنهما أصيبا بالإحباط لأنهما اعتقدا أنهما كانا يتبعان الإجراءات الرسمية.


كما أضافت أن آخر رسالة تلقتها كانت حول عدم وصول حافلة واضطرارهما إلى السير لحوالي ساعتين، وبعد ذلك فشلت في التواصل معهما هاتفيًا لعدة أيام  الى حين تلقي خبر وفاتهما .


وتسببت الحرارة الشديدة هذا العام في مأساة للعديد من الحجاج بعد أن أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم المناسك، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم "من غير المصرح لهم بالحج".


وقالت السلطات السعودية إن العديد ممن لقوا حتفهم ساروا لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى أو الحصول على الراحة المناسبة، في وقت وصلت فيه درجات الحرارة إلى 51.7 درجة مئوية.

RT

 




 

 


 

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