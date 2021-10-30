أميركية تدخل موسوعة غينيس كأقصر امرأة في العالم - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شابة أميركية يبلغ طولها 28.3 بوصة فقط (72 سنتيمترا) هي أقصر امرأة على قيد الحياة في العالم حاليا.

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وحققت الأميركية المقعدة "وايلدن أومويثي" (18 عاما)، والمصابة بنوع نادر للغاية من التقزم، رقما قياسيا جديدا لأقصر أنثى على قيد الحياة، بعد أخذ قياساتها 3 مرات.

وبعد التأكد من طولها، قدّمت لها درع شهادة غينيس للأرقام القياسية في حضور عائلتها.

المصدر- لبنان 24