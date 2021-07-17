أميركية تكتشف إصابة ابنها بالسرطان من صورة على الهاتف - صورة

الوكيل الإخباري - اكتشفت ممرضة بولاية جورجيا الأمريكية، أن ابنها البالغ من العمر أربعة أشهر مصاب بسرطان العين، بعد التقاط صورة له بهاتفها.



وكانت جوزي روك تلتقط صورة لطفلها، آشر، عندما انطفأ ضوء "الفلاش" عن طريق الخطأ على هاتف "آيفون".

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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" ،قالت روك: "كنت ألتقط صوراً لآشر على هاتف "آيفون" الخاص بي، وتغيرت الإضاءة فجأة في الغرفة تسبب ذلك في انطفاء ضوء الفلاش على هاتفي، ما أدى إلى توسع عيني آشر بشكل كبير".



واضافت: "عندما ذهبت لحذف الصورة، لاحظت أن إحدى العينين تُظهِر ما يسمى "العين الحمراء" النموذجية، بينما كانت عينه اليمنى تتوهج باللون الأبيض".



وظهرت علامات ورم خبيث في شبكية العين "ورم أرومي شبكي" في الصورة، حيث رأت روك تغيراً في اللون، أو توهجاً غير عادي، في عين ابنها.



لحسن الحظ، علمت الممرضة بهذا المرض بالتحديد، وعرفت أنه أكثر شيوعاً عند الأطفال. وبدلاً من حذف الصورة ذات العين الحمراء، اعتبرت ما بدا أنه علامة تحذير لنوع من سرطان الأطفال.



وبعد التشاور مع المتخصصين، تم تشخيص آشر بأنه مصاب بالورم الأرومي الشبكي من الدرجة "د"، وهو ثاني أخطر فئة من الأورام حيث "ربما تكون الشبكية قد انفصلت عن مؤخرة العين"، وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية.

وعولج آشر بالعلاج الكيماوي وبالليزر الموضعي.وكان نظام العلاج الكيماوي الخاص به قاسياً لجميع أفراد الأسرة.



يذكر ان الطفل آشر في السابعة من عمره، خضع لـ54 فحصاً تحت التخدير، وسرطانه غير نشط.





المصدر - البيان