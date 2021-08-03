الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 04:19 م

أميركي هزمه كورونا وهذه آخر رسالة له : كان يجدر تلقي اللقاح

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الوكيل الإخباري - توفي الاميركي مايكل فريدي البالغ من العمر 39 عاما، وخسر معركته مع "كورونا" لانه لم يتلق اللقاح.

وبحسب قناة الـ"سي ان ان" الاميركية، فإن مايكل أرسل رسالة إلى خطيبته جيسيكا قال فيها "كان يجب أن أحصل على اللقاح اللعين".

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وتروي جيسيكا أن الامر سار بسرعة، والاعراض انتقلت من ما يشبه حروق الشمس الشديدة، إلى نتيجة فحص إيجابية بـ"كوفيد-19"، وتضيف: "دخل إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي، ولم يستطع التنفس، من ثمّ أُصيب بالتهاب رئوي مزدوج، فوضعت الانابيب له، وبعد ذلك رحل، كان الامر بهذه السرعة.

 

وعن التأخر في أخذ اللقاح، تقول جيسيكا: "أردنا انتظار سنة لنرى العوارض التي يسببها اللقاح ولدراسته أكثر".

 

 

المصدر - لبنان 24 




 




 

 


 

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