الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 12:24 م

أم تترك رضيعتها لمتسولة مقابل تقاسم الأرباح في مصر

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الوكيل الإخباري - ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على سيدتين، استغلت إحداهما طفلتها الرضيعة بتركها للأخرى المحترفة في أعمال التسول، مقابل تقاسم الحصيلة اليومية معها.

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وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن منشورا على موقع "فيسبوك" قاد إلى التعرف على تفاصيل الواقعة وإلقاء القبض على المتهمتين.


وبدأت القصة بتداول منشور على موقع "فيسبوك"، بشأن عثور سيدة على طفلة رضيعة داخل كيس بلاستيكي، في عربة قطار بالقاهرة.

ووفق المصدر، تحركت أجهزة الأمن لفحص الأمر، حيث توصلت إلى السيدة وتبين أنها عاملة نظافة مقيمة بمحافظة الجيزة، وتحترف أعمال التسول ولها سوابق جنائية.

واعترفت العاملة أنها في يوم 1 أيلول 2021 عثرت على الطفلة، واحتفظت بها بدعوى رعايتها من دون الإبلاغ عن الواقعة.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى والدة الطفلة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة في السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت أنها تركت طفلتها في القطار، وعرفت عاملة النظافة التي احتفظت بها.

وقال المصدر: "بعد مرور عدة أيام تواصلت التقت المتهمتان، واتفقتا على استمرار احتفاظ العاملة بالطفلة من أجل استغلالها في أعمال التسول، نظير حصول الأم على مبلغ مالي يوميا".

وأحالت السلطات المتهمتين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

لبنان 24

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