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الأربعاء، 07-04-2021 11:58 ص

أم تعثر على ابنتها المفقودة بزفاف ابنها في الصين

عروس صينية


الوكيل الإخباري - أم تعثر على ابنتها المفقودة في ليلة زفاف ابنها، وهي العروس ذاتها.. تلك قصة من وحي الواقع لا الخيال وحدثت بالفعل في الصين، لتتحول فرحة الزفاف لسيل من الدموع الجارفة، وكان دليلها وحمة على يد العروس انتبهت لها "حماة" العروس خلال مراسم الحفل.

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ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، أدركت الأم أن ابنها سيتزوج من فتاة كانت فقدتها منذ أمد بعيد، وهنا يتجسد لطف القدر باكتمال الفرحة بلم الشمل الاستثنائي في سوتشو بمقاطعة جيانغسو الصينية يوم 31 مارس المنصرم، وأيضاً متابعة الزواج فالابن ليس أخاً للعروس، لأنه متبنىً أيضاً.


تعود أحداث الحكاية لسر دفين لم يكن يعلم به أحد، فبعد أن اكتشفت الأم العلامة المميزة اقتربت من والدي العروس وسألت عما إذا كانت قد تم تبنيها منذ أكثر من 20 عاماً، وقتها شعر الوالدان بالحيرة من السؤال لأنه كان سراً دفيناً لفترة طويلة، لكنهما أكدا بأن ابنتهم "متبناة" وكانوا قد عثروا عليها على جانب الطريق منذ سنوات.


 تصف الابنة المفقودة لحظة لقائها بوالدتها بأنها "أسعد من فرحتها بالزفاف" ذاته. ولتجميع خيوط القصة التي يخيل بأنها رواية على الورق، فقد ذكرت صحيفة "أورينتال ديلي"، أن المرأة تبنت ولدها بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها التي بحثت عنها لسنوات دون جدوى.

 

البيان


 




 

 


 

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