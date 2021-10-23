أنثى فيل تسحق تمساحًا حتى الموت بعدما هدد صغيرها - فيديو

الوكيل الإخباري - انتقمت أنثى فيل من تمساح على طريقتها الخاصة بأن سحقته سحقاً حتى الموت.



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ووثق مقطع فيديو التقط خلال رحلة سفاري في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق حتى الموت تمساحاً هدد صغيرها، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.





المصدر - البيان