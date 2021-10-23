أنثى فيل تسحق تمساحًا حتى الموت بعدما هدد صغيرها - فيديو

الوكيل الإخباري - انتقمت أنثى فيل من تمساح على طريقتها الخاصة بأن سحقته سحقاً حتى الموت.
ووثق مقطع فيديو التقط خلال رحلة سفاري في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق حتى الموت تمساحاً هدد صغيرها، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.
من أجل صغيرها.. أنثى فيل تنتقم من تمساح على طريقتها الخاصةhttps://t.co/BMfs8kYv9h#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HTdm4kruVd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 22, 2021
المصدر - البيان
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