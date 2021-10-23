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السبت، 23-10-2021 09:32 ص

أنثى فيل تسحق تمساحًا حتى الموت بعدما هدد صغيرها - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتقمت أنثى فيل من تمساح على طريقتها الخاصة بأن سحقته سحقاً حتى الموت.

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ووثق مقطع فيديو التقط خلال رحلة سفاري في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق حتى الموت تمساحاً هدد صغيرها، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

 

 

المصدر - البيان 

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