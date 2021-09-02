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الخميس، 02-09-2021 09:56 ص

أنثى فيل في سريلانكا تضع توأما في حدث لم يتكرر منذ ٨٠ عاما - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات الحياة البرية في سريلانكا، أن أنثى فيل وضعت توأما يوم الثلاثاء، وهو حدث لم يتكرر منذ نحو 80 عاما.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم مركز بينا لرعاية الأفيال، قوله إن "أنثى الفيل سورانجي البالغة من العمر 25 عاما وضعت التوأم الذكرين في المركز الواقع بوسط البلاد".


وأوضح المتحدث أن "والدهما هو باندو البالغ من العمر 17 عاما هو أيضا نزيل في المركز".


وأظهرت لقطات فيديو الصغيرين يقفان بجوار أمهما ويلتهمان أوراق الشجر.
وقال خبراء الأفيال في سريلانكا إن آخر مرة وضعت فيها أنثى فيل مستأنسة توأما في البلاد كانت في العام 1941، وفق ما نقلت عنهم "سبوتنيك".


وتأسس مركز بيناوالا، وهو واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في سريلانكا، العام 1975 لرعاية الأفيال البرية التي تحتاج للإنقاذ أو العلاج من الإصابات.


وهناك ما يقرب من 7500 من الأفيال البرية في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.


 

المصدر - البيان

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