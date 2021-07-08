أنهى حياة والدته في حفل زفافه .. دعوى قضائية تونسية ضد مصاب بكورونا

الوكيل الإخباري - أقام شاب تونسي حفل زفافه رغم علمه المسبق بإصابته بكورونا، ما أدى إلى إصابة العشرات من المدعوين بالوباء، بينهم والدته التي توفيت لاحقًا متأثرة بإصابتها بالفيروس.

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وخلال الأيام المقبلة، سيمثل المواطن أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بولاية قفصة جنوبي البلاد بتهم من بينها القتل العمد وتهديد حياة الآخرين بالخطر، وفق ما أفاد به موقع "سكوب تونس".



وكان الشاب على علم بإصابته بكورونا، إلا أنه أصر على تنظيم حفل زفافه في الموعد المحدد سلفًا.



وحضر حفل الزفاف العشرات من المدعوين بعضهم قدموا من ولايات تونسية أخرى، ما تسبب في إصابة عدد كبير منهم، ووفاة والدته إثر انتقال العدوى إليها، وكذلك تدهور الحالة الصحية لشقيقته.

وتشهد تونس منذ أسابيع تفشيا كبيرا للوباء، ما دفع السلطات إلى فرض حجر صحي على عدد من المحافظات التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة بما في ذلك القيروان وسوسة وبنزرت ونابل.



المصدر - لبنان 24

