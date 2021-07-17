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السبت، 17-07-2021 01:37 م

أهم الأفكار للتخلص من النسيان

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الوكيل الإخباري - النسيان بات أمراً غير مستغرب وشائع، واللافت أن معظم الأشخاص يعانون منه ومن فئات عمرية مختلفة، ويقول الأطباء أن النسيان هو مرتبط بشكل مباشر بالقلق والضغط النفسي.

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نعرض لكم بعض الأفكار التي تساعد على تخطي مشكلة النسيان:


الروتين: الإعتياد على توضيب الأشياء في المكان نفسه، مثلاً مفاتيح البيت والسيارة والهاتف، حتى تصبح أمراً روتينياً.
الإستعانة بالأذنين: لا تتردد بأن تقول بصوت عالي "وضعت هاتفي على المكتب"، لأن الدماغ سيسجل كلماتك ويساعدك على تذكرها فيما بعد.
أدوات مفيدة: إحتفظ بالأوراق الصغيرة الملونة التي يمكنك لصقها على الحقيبة او على الثلاجة.، ويمكن أيضاً الإستعانة بتطبيقات على الهاتف لتذكيرك بمواعيد أو بمهمات تريد القيام بها في وقت محدد.
التأجيل: محاولة إنجاز الواجبات من دون تأجيل الى الغد، وإذا لم يتيسر الأمر يمكن تسجيل ملاحظة على ورقة في مكان واضح.
النوم : لمدة تتراوح بين ٧ أو ٨ ساعات، يساعد الدماغ على تخزين المعلومات في الذاكرة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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