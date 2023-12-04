أهم النصائح لحماية النباتات المنزلية من برد الشتاء

الوكيل الإخباري - أكد خبراء، أنه يمكن الحفاظ على النباتات المنزلية حية هذا الشتاء، دون نفقات إضافية.



وقال كريس بونيت من غادريننغ إكسبريس لموقع ميترو البريطاني: "يمكن للهواء الجاف والساخن أن يجفف النباتات، ما يجعلها متوترة وضعيفة".

اضافة اعلان



وشجع كريس أصحاب النباتات على إبقائها على مسافة من المشعات والمناطق المعرضة لتيارات الهواء بشكل خاص.



وأضاف "هذا لا يعني أنه يجب تجنب استخدام التدفئة، من المهم فقط اليقظة لرعاية النباتات وخلق بيئة مريحة لنمو النباتات المنزلية خلال فصل الشتاء".



وشجع كريس على الاحتفاظ بالنباتات بعيداً عن مصادر الحرارة، مع الحفاظ على مسافة آمنة من النوافذ لحمايتها من الهواء البارد.



ويمكن أن يكون جهاز الترطيب مفيداً لصحة النباتات، ولكن إذا لم يكن ذلك متاحاً، فإن نقلها إلى الحمام الساخن يمكن أن يساعدها على النمو، كما أن وضع النباتات قريبة من بعضها يخلق أيضاً بيئة ذات رطوبة أعلى، ما يسمح للنباتات بالبقاء حية.



وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي التسخين إلى تجفيف النباتات بسرعة، لذلك يجب التحقق من رطوبة التربة بانتظام، وري النباتات عندما يكون أعلاها جافاً .

24