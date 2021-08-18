أهم النصائح لدخول المدرسة بكل تميز و تفوق

الوكيل الإخباري - الاستعداد للمدرسة عادة ما يكون اليوم الاول صعب للبعض لانه قد يصدر تصرفات غير ارادية تجعل هذا اليوم صعب للغاية و لكن هناك امور معينة يمكنك القيام بها لتمهيد طريق النجاح .

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و يمكنك القيام بها عاده في فصل الصيف خطوة بخطوة غالباً قبل اليوم الاول يصبح الطلاب اكثر توتراً لذلك يجب البحث عن طرق هامة للاستعداد جيداً لدخول الدراسة فهذا يساعدك على الاحتفاظ بهدوئك و التركيز في دراستك لذلك تأكد من قيامك بالخطوات التالية :

كن منظم و مرتب :

يساعد التنظيم الطلاب على تحقيق نجاح باهر و ذلك بتنظيم جميع لوازم الدراسه و ترتيب الكتب على الرفوف حتى يبدو المكتب او مكان المذاكره منظم .

و ايضاً حاول عدم تناول العلكه او استخدام الهواتف المحموله في الفصل الدراسي حتي تتكمن من التركيز في يومك الدراسي .

تجهيز الادوات اللازمة للدراسة :

يفضل تجهيز الادوات التي ستحتاج اليها في المدرسة و الاحتفاظ بنسخ اضافية من كل شئ سواء الاقلام الرصاص او الاوراق و ذلك لكي تجد بديل عندما تفقد احد ادواتك الاساسية .

تنظيم الوقت جيداً ، هو اهم امر يمكنك القيام به بعد الانتهاء من يومك الدراسي ، ستجد ان لديك اكثر من درس يحتاج منك التركيز في دروسك .

تحديد هدف في الصباح تقوم به :

لكي تتخلص من الفوضى و تحقق الهدوء في يومك الدراسي يجب ان تفكر كل مساء فيما ستقوم به في صباح اليوم التالي حيث يمكنك تخفيف العبء بالقيام بابسط الامور مثل تجهيز الملابس و قص الاظافر و تحضير الكتب يجب ان تعطي كل نشاط في حياتك وقت مخصص للقيام به .

مع قدوم العام الدراسي تظهر العديد من الوظائف المدرسية و يجب ان تعلم ان الفوضى تؤدي الي الفشل في الحياة لذلك يجب ان تحدد الانشطة التي ستقوم بها و الدروس اللازمة و تحديد الاولويات الهامة ثم الاقل اهمية و عمل الجدول في ورق من المربعات فهذا يتيح لك ادخال المعلومات بسهولة و اعادة النظر فيهاعند الضرورة و تلوينها بلون مميز .

المصدر- أخبارك















