أوامر بمعاقبة سائق مدرعة عسكرية استعرض مهاراته في شوارع بغداد- فيديو

الوكيل الإخباري-أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الاثنين، معاقبة سائق مدرعة استعرض في شوارع العاصمة بغداد الليلة الماضية.



وذكرت في بيان صحفي، أن "الفريق الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العجلة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات العاصمة".

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وأضافت، أن "منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش، فوجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد القطعة العسكرية الملتزمة".



روسيا اليوم