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الثلاثاء، 19-10-2021 01:51 م

أوروبا.. طلاب يصممون ساقاً مطبوعة ثلاثية الأبعاد لطائر اللقلق -فيديو

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الوكيل الإخباري-ساعد طلاب في المرحلة الثانوية بجمهورية التشيك طائر لقلق على المشي من جديد بطباعة ساق له بعد إصابته وهو يحاول تعلم الطيران.

الطائر القادم من أوروبا الشرقية لديه الآن ساقان ليقف عليهما من جديد، بفضل مجموعة من الطلاب، الذين استخدموا تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعويض الساق المكسورة للطائر.

وبحسب ما ورد، أصيب الطائر عندما كان يتعلم الطيران لأول مرة، ولكنه حصل على طرف اصطناعي جديد مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد وخفيف الوزن ويمكن تدويره.

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ولا يزال اللقلق يعتاد على ساقه الجديدة، لكن مساعديه من البشر يعتقدون أنه بعد فترة من الزمن سيكون قادراً على الطيران والصيد والعيش كأقرانه من الطيور. وستحتاج الساق إلى فحوصات صيانة دورية، لذلك سيكون للطائر منزل في حديقة حيوانات أو محمية حيوانات، ولن يعيش في البرية، بحسب موقع إنسايد إيدشن.

 

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