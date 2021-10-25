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الإثنين، 25-10-2021 10:11 ص

'أولمبياد اللحى' ينطلق في ألمانيا لاختيار أجمل لحية إمبراطورية - فيديو

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الوكيل الإخباري - تنافس حوالي 100 من أصحاب اللحى ضد بعضهم البعض في عدة فئات، مثل "دالي" أو "إمبراطوري" أو "فارس" ضمن مسابقة أولمبياد اللحى الألمانية المنظمة في ولاية بافاريا.

وقال كريستيان فايشت، رئيس نادي اللحى في شرق الولاية ونادي أصحاب الشوارب الضخمة الذي نظم المسابقة "إن العناية باللحية هي في الواقع أهم شيء"، مبينا أن أطراف اللحية المتكسرة لن تتناسب مع هيئة المحلفين، وأما كتلة اللحية فمهمة أيضا، فكل من الكثافة والطول مهمان.

وذكر فايشت أنه "كلما كان لدى المتسابق كتلة أكبر، كان عليه أن يصفف شعره بصورة أكبر"، مبينا أن مظهر المتسابق أيضا يترك انطباعا لدى هيئة المحلفين بصورة لا شعورية.

وتوقعت الهيئة المنظمة وصول مشاركات من ألمانيا - خاصة من جنوبها - وأيضا من هولندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا . 

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اختارت هيئة محلفين مكونة من سبعة من كبار مصففي الشعر والحلاقين أفضل اللحى، التي شارك أصحابها أمس. وكانت هناك مسابقات مختلفة، حيث تنقسم الفئات الرئيسية إلى "الشارب" و"الذقن مع الخد" و"اللحية الكاملة"، وتصل إلى تخصصات فرعية مثل "دالي" - وهو نموذج الشارب المدبب للرسام سلفادور دالي - أو لحية كاملة "فيردي"، وفق قناة "دي دبليو".

وهناك أيضا فئات حرة وفئات "طبيعية"، حيث لا يجوز استخدام وسائل مساعدة مثل البخاخات. كان أوليمبياد اللحي مفتوحا لجميع الملتحين، وبالنسبة للبطولة الألمانية فعلى المتسابق أن يعيش في هذا البلد أو على الأقل يكون منتميا إلى أحد نوادي اللحى.

 

وقال فايشت: "هذه هي الحالة التي تذهب إليها بطموح معين وجدية معينة، ومع ذلك فهو حدث ودي بشكل عام".

 

 

المصدر - البيان 

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