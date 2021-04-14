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الأربعاء، 14-04-2021 10:33 ص

أوّل إشارة سير للإبل في العالم بالصين

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الوكيل الإخباري- قامت السلطات الصينية بتثبيت أول إشارة مرور حصرية للإبل في العالم وسط الصحراء في جبل "مينغشا" في دونهوانغ قانسو بالصين.

وقالت صحيفة "الشعب" اليومية الصينية، إنّ الإشارة تهدف لتوجيه رعاة الجمال في الاتجاهات المختلفة بشكل منظم وفقاً للأرصفة وممرات السيارات وتقاطع الطرق.

وأشارت إلى أنّ الإبل تتوقف عند الإشارة الحمراء، وتقطع الطريق عن الإشارة الخضراء، بحسب ما نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم".

وأفادت بأنّ هذا الإعداد المبدع لإشارة المرور لا يحسن المرور ويسهله فحسب، بل يخلق أيضاً عنصراً جديداً من العناصر السياحية في المنطقة، حيث يمكن للسياح اكتشاف كيفية احترام الإبل لقوانين السير.

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المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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