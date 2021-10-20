أول تعليق لنائل نصار بعد زواجه الأسطوري من ابنة بيل غيتس - صورة

الوكيل الإخباري - نشر نجم رياضة الفروسية المصري الأميركي نائل نصار، 30 عاماً، صورة من حفل زفافه على إبنة الملياردير وصاحب شركة مايكروسوفت العالمية بيل غيتس، جينيفر غيتس، واعداً إياها بالبقاء معاً إلى الأبد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



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نشر نجم رياضة الفروسية المصري الأميركي نائل نصار، 30 عاماً، صورة من حفل زفافه على إبنة الملياردير وصاحب شركة مايكروسوفت العالمية بيل غيتس، جينيفر غيتس، واعداً إياها بالبقاء معاً إلى الأبد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



الجدير بالذكر، أن نائل وجينفر يمارسان رياضة الفروسية وتقابل الثنائي في حلبة قفز الحواجز وبدأ تعارفهما إلى أن أعلنا زواجهما في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2021.







المصدر - الفن