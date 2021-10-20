الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

إحالة 4 سفراء من وزارة الخارجية إلى التقاعد

المطاعم السياحية تقدم بروتوكولا صحيا للحكومة بشأن السماح بالاراجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

شكوى من ثانوية عنبة للبنين في المزار الشمالي .. والتربية تتابع -صور

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

الأربعاء، 20-10-2021 10:57 ص

أول تعليق لنائل نصار بعد زواجه الأسطوري من ابنة بيل غيتس - صورة

5c000a93-ccc4-4dc9-8e6a-042cc6205628


الوكيل الإخباري - نشر نجم رياضة الفروسية المصري الأميركي نائل نصار، 30 عاماً، صورة من حفل زفافه على إبنة الملياردير وصاحب شركة مايكروسوفت العالمية بيل غيتس، جينيفر غيتس، واعداً إياها بالبقاء معاً إلى الأبد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

نشر نجم رياضة الفروسية المصري الأميركي نائل نصار، 30 عاماً، صورة من حفل زفافه على إبنة الملياردير وصاحب شركة مايكروسوفت العالمية بيل غيتس، جينيفر غيتس، واعداً إياها بالبقاء معاً إلى الأبد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

الجدير بالذكر، أن نائل وجينفر يمارسان رياضة الفروسية وتقابل الثنائي في حلبة قفز الحواجز وبدأ تعارفهما إلى أن أعلنا زواجهما في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2021.


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
buried-pirates-treasure-chest-157583040-5b5630f7c9e77c005b40d079

العراق .. العثور على كنز جديد خلال رفع الأنقاض في مدينة الموصل - صور

BananasFoster2-5ffd2b1272ec487884ac794e93695ad6-09ca3be8c976441bbb01c43aaf668078

4 استخدامات منزلية غير متوقعة لقشر الموز بدلا من رميه في القمامة

كلب-مسعور-أرشيفية-2

كلب مسعور يعقر 37 شخصا في مصر

808acf54b04c842d81af59840903f809

ألمانيا تعيد لإيطاليا لوحة سرقها جندي نازي

960

دودة بولينويد.. الجمال المسموم - صور

866813_1

براتب خيالي .. الملكة اليزابيث تبحث عن عامل نظافة لقصر باكنغهام

أخبار متعلقة
155534-نايل-نصار-وخطيبته-جينيفر-جيتس

زفاف بمليوني دولار لابنة بيل غيتس وخطيبها المصري