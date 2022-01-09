أول جرار ذاتي القيادة يبشر بمستقبل باهر للزراعة في أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - أزيح الستار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام حالياً في لاس فيغاس الأمريكية عن أول جرار ذاتي القيادة، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 50 ألف دولار، وفق ما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.
Here’s a close up look at John Deere’s first self-driving tractor 🚜— Interesting Engineering (@IntEngineering) January 7, 2022
🎥 @JohnDeere#engineering #CES2022 pic.twitter.com/dN5oyFGKFh
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