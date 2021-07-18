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الأحد، 18-07-2021 02:49 م

أول حالة وفاة في الصين بالفيروس القردي B

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام صينية، بوفاة طبيب بيطري في بكين، كأول حالة إصابة بشرية في الصين بفيروس "Monkey B Virus (BV)" (الفيروس القردي B، أي هربس "ب").

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وبحسب ما نقلت المصادر عن موقع المنصة الإنجليزية الأسبوعية الصينية "CDC" للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كانت قد ظهرت على الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عاما، والذي يعمل في مؤسسة تبحث في الرئيسيات غير البشرية، أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس.


وأشارت، إلى أن الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات وتوفي في النهاية في 27 مايو الماضي، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريا بهذا الفيروس في الصين من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية تم تحديدها في الصين، إذ أنه وعلى أثر وفاة الطبيب البيطري، كثفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.


ووفقا للمصادر، يمكن أن ينتقل الفيروس، الذي تم عزله في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويذكر أن معدل الوفيات به تصل إلى 70-80%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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