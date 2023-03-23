الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

الفلك الدولي: ظروف الهلال ساعدت على وحدة الأمة

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الحكومة تطرح عطاءين لشراء 440 ألف طن من مادتي القمح والشعير

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

التربية تنعى وفاة المعلمة مريم عساسفة

الخميس، 23-03-2023 09:49 ص

أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره في امريكا

image


الوكيل الإخباري - أُطلق بنجاح يوم الأربعاء من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، لكنّ "خللاً" طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه مداره، بحسب ما أظهر بثّ مباشر.

و"تيران 1" الذي طوّرته شركة "ريلاتيفيتي سبيس" هو صاروخ غير مأهول كان يفترض به أن يجمع بيانات وأن يثبت أنّ مركبة فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد يمكنها أن تتحمّل العوامل القاسية.

اضافة اعلان

 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2023-03-22-at-3.52.36-PM

شاهد .. مدفع رمضان قبل 42 عاما بمدينة بلجرشي

تعتعتعت

شاهد.. هندي يمتلك أطول لحية في العالم بطول 2.5 متر

Doc-P-1049849-638151069960102667

حادث غريب.. الأم أقنعت أفراد العائلة بقتل أنفسهم

2e1615ac-whatsapp-image-2023-02-28-at-9.35.47-pm

'القطائف'.. حكاية أصل حلوى الهلال عشق الصائمين في رمضان

اىاىاىاى

تحذير للأستراليين: ثعبان سام في السرير

Baby-humpback-whale_842673_highres

طاقم إبحار ينجو بعد أن أغرق حوت مركبهم في المحيط الهادئ - صورة

أخبار متعلقة
6364e9d74c59b772791cd38b

شركة كورية جنوبية تنجح في تجربة إطلاق أول صاروخ فضائي