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السبت، 25-09-2021 09:25 ص

أول ظهور لمرتكب أغرب جرائم في مصر بعد خروجه من مستشفى الأمراض النفسية

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الوكيل الاخباري - ظهر قذافي فرج المعروف بسفاح الجيزة أو مرتكب أغرب جرائم في مصر، داخل محكمة جنايات الجيزة، خلال محاكمته على ذمة اتهامه بعدد من جرائم القتل.

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ومكث سفاح الجيزة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة شهرين، بعد أن استجابت المحكمة في الجلسة الماضية لطلب دفاع المتهم بأنه يعاني من أمراض نفسية أو عصبية ويجب ايداعه في المستشفى.


قذافي فرج المعروف بسفاح الجيزة

 


وكشفت محكمة جنايات الجيزة، خلال جلسة محاكمته عن أنه لا يعانى من أي أمراض عقلية أو عصبية وارتكب الجرائم المتهم فيها وهو مدرك لها، كما قامت بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 نوفمبر للاطلاع.

 


وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتان، بالجيزة والإسكندرية.


وكان تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.


وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم في قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.


وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

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