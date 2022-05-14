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السبت، 14-05-2022 11:06 ص

أول غواصة على شكل سمكة القرش في العالم -صورة

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الوكيل الإخباري-عمل عالم المحيطات الفرنسي فابيان كوستو على صنع أول غواصة كبيرة لسمك القرش الأبيض في العالم  ، وكان قد طرح فكرته المرعبة عندما طلب منه انشاء فيلما وثائقيا عن سمك القرش في عام 2004.

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وفي حديثه لصحيفة “نيويورك تايمز” في ذلك الوقت، قال: “عندما فكرت في ذلك مرة أخرى، اعتقدت أنها فكرة جيدة حقًا، أردت تصوير أسماك القرش هذه بدون أي منبهات اصطناعية”.

 

 

بدأ فابيان في جعل حلمه حقيقة واقعة وصمم غواصة مخيفة حقًا أطلق عليها اسم تروي، بقياس طوله 14 قدمًا ووزن 1200 رطل، بدا القرش المصنوع من الألياف الزجاجية مرعبًا حقًا وتم تجريبه بشكل ملحوظ من الداخل، وكان داخل بطن الوحش، تمكن كوستومن ضبط معدات الغوص الكاملة من التحكم في تحركات تروي والانزلاق بين أخطر القتلة في المحيط.

 

بعد بعض اللحظات من نزول تروي إلى الماء، عندما انزعجت أسماك القرش من مشهده، ولكن سرعان ما تأقلموا مع وجوده، بقيت أسماك القرش البيضاء الضخمة على بعد حوالي 8 أمتار من تروي في جميع الأوقات وتجنبتها إذا كانت طرقها متطابقة.


نظرًا للحجم الهائل لـ تروي، يُعتقد أن أسماك القرش كانت تنظر إلى الغواصة على أنها سمك قرش أبيض أنثى مهيمنة، مما يعني أنها كانت خائفة على الأرجح من التفاعل معها.


بينما كان كوستو داخل تروي، كان قادرًا على رؤية ما كان أمامه بكاميرا تغذي فيديو مباشرًا في شاشة أمامه، ويدعي أن اللقطات التي حصل عليها الفريق أظهرت للعالم لأول مرة أن أسماك القرش البيضاء العظيمة لم تكن آلات القتل التي لا ترحم كما تم تصويرها

 


 




 

 


 

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