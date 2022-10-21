إجراء جديد من القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

الوكيل الإخباري - قدم محامي قاتل المذيعة شيماء جمال في مصر، القاضي أيمن حجاج، طعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا .

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ومن المقرر اتخاذ القرار اللازم بشأن الطعن سواء بقبوله وإعادة المحاكمة أو رفضه واستمرار الحكم.

وكان المتهم قال خلال التحقيقات أنه اشتكى إلى صديقه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاه.



وأضاف، أنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر مزرعة وعمل على تأهيلها وشراء أدوات الحفر – فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و2 قفل، وقام بقتلها.

( روسيا اليوم )