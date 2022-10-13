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الخميس، 13-10-2022 11:39 ص

إخراج أكثر من 60 ملعقة من معدة رجل في الهند

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الوكيل الإخباري - ابتلع رجل أكثر من 60 مقبض ملاعق من الصلب أصبح مدمنًا على ابتلاع أدوات المائدة.

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تم نقل الشاب، 35 عاماً، إلى المستشفى بعد أن اشتكى من آلام شديدة في المعدة وخضع لعملية جراحية طارئة لإزالة الأجسام المعدنية.

 

قال الأطباء في البداية إنهم اشتبهوا في أن الألم ناتج عن ورم، ولكن عند الفحص الدقيق للفحوصات، وجدوا مجموعة من الأجسام الغريبة في معدته.


وقال الطبيب : “لقد صدمنا لرؤية 63 ملعقة في بطنه. لم أر مثل هذه الحالة في حياتي المهنية منذ ما يقرب من 35 عامًا.”


وقال كورانا إن الرجل كان يكسر رأس الملاعق ويبتلع المقابض.

 

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