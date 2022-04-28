إخراج طرف قلم من عين طفل طوله 4 سنتيمترات في مصر

الوكيل الإخباري - في عملية نادرة، تمكن فريق طبي مصري من استخراج قلم من عين طفل يبلغ من العمر 12 عاما، مع الاحتفاظ بسلامة العين ووظائفها، وذلك في مستشفى طب وجراحة العيون في الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وبحسب مدير المستشفى استشاري العيون محمد عيسى، فإن الطفل وصل للمستشفى ولديه ورم بجوار العين وفي تجويفها.

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في عملية نادرة، تمكن فريق طبي مصري من استخراج قلم من عين طفل يبلغ من العمر 12 عاما، مع الاحتفاظ بسلامة العين ووظائفها، وذلك في مستشفى طب وجراحة العيون في الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وأضاف عيسى لموقع "سكاي نيوز عربية": "عند سؤال الطفل عن التاريخ المرضي للحالة قال إنه تعرض للضرب بقلم منذ شهرين، ويبدو أن ذلك حدث أثناء اللعب مع أصدقائه أو في شجار، وخشي الطفل وقتها من ذكر ما جرى بالتفصيل أو إبلاغ أهله بدقة عن الواقعة".





وتابع الطبيب: "أجرينا مجموعة من الفحوصات والأشعة، وكان هناك شك في وجود جسم غريب بجوار العين. أجرينا الجراحة وبفتح المكان وجدنا رأس قلم بطول 4 سنتيمترات، ونجحنا في استخراجه وحافظنا على سلامة الطفل وعينه ولم تحدث أي التهابات".



واستطرد: "الحالة غريبة لأنها لم تسبب أي ضرر بالعين عند وقوعها، فالقلم مر بجوار العين واستقر في تجويفها في منطقة تسمى الحجاج، ولم تظهر أي علامات لوجود مثل هذا القلم، حتى إننا في البداية شخصنا الحالة على أنها كدمة".

لبنان 24

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