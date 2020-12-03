إذا أصابك فيروس كورونا في هذا المكان فستحصل على تعويض قدره 150 ألف يورو

الوكيل الاخباري - لا يزال خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد يحدق بالملايين في العالم، في الوقت الذي قالت دول عدة إنه أصبح أكثر انتشارا مجددا مع دخول فصل الشتاء.

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وأعلنت الخطوط الملكية المغربية، بحسب ما نشرته صحيفة "الأيام" المغربية، إنها ستمنح تغطية دولية مجانية لأي شخص مصاب بـ"كوفيد 19" على متن رحلاتها تصل إلى 150 مليون درهم مغربي أي ما يوازي 150 ألف يورو.



وقالت الخطوط المغربية إن تلك الخدمة ستكون متاحة أي شخص كان على متن الرحلات الجوية المغربية بدءا من ديسمبر 2020، وحتى مايو/ أيار 2021.



وطالبت الخطوط المغربية بضرورة أن يتقدم المسافر بطلب للحصول على التعويض في مدة لا تتجاوز 31 يوما.



كما سيحصل أي مسافر يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بتحمل تكاليف الحجر الصحي المرتبط بإصابته بتكلفة تصل إلى 100 يورو في اليوم، ولمدة 14 يوما كحد أقصى.



أما في حالة وفاة الشخص، فستتحمل الخطوط المغربية تكاليف إعادتها إلى الأراضي المغربية.





المصدر : سبوتنك





