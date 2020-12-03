الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 11:41 ص

إذا أصابك فيروس كورونا في هذا المكان فستحصل على تعويض قدره 150 ألف يورو

thumbs_b_c_d2c7da791d3b53f1fa4bcc8b25afda13


الوكيل الاخباري - لا يزال خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد يحدق بالملايين في العالم، في الوقت الذي قالت دول عدة إنه أصبح أكثر انتشارا مجددا مع دخول فصل الشتاء.

اضافة اعلان

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية، بحسب ما نشرته صحيفة "الأيام" المغربية، إنها ستمنح تغطية دولية مجانية لأي شخص مصاب بـ"كوفيد 19" على متن رحلاتها تصل إلى 150 مليون درهم مغربي أي ما يوازي 150 ألف يورو.


وقالت الخطوط المغربية إن تلك الخدمة ستكون متاحة أي شخص كان على متن الرحلات الجوية المغربية بدءا من ديسمبر 2020، وحتى مايو/ أيار 2021.


وطالبت الخطوط المغربية بضرورة أن يتقدم المسافر بطلب للحصول على التعويض في مدة لا تتجاوز 31 يوما.


كما سيحصل أي مسافر يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بتحمل تكاليف الحجر الصحي المرتبط بإصابته بتكلفة تصل إلى 100 يورو في اليوم، ولمدة 14 يوما كحد أقصى.


 أما في حالة وفاة الشخص، فستتحمل الخطوط المغربية تكاليف إعادتها إلى الأراضي المغربية.


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
im-267118

أموال طائرة بالشوارع.. فيديو خطة جهنمية للهرب من الشرطة في البرازيل - شاهد

3000

هيكل معدني غامض ثالث يظهر هذه المرة على جبل بالولايات المتحدة

National-Lottery-ticket-sales

أسترالية تربح جائزة اليانصيب باختيار نفس الأرقام لمدة 20 عاما متتالية!

the-queen-christmas-z

ملكة متواضعة .. إليزابيث تشغل 1 في المئة من قصرها

5fc330d14c59b75ded37ac45

الكشف عن هوية سارق المتراصة الغامضة في يوتا الأمريكية - فيديو

5fc5ffae114fe_grue_alain_p-5102914

شاهد بالفيديو .. استخدام رافعة لإخراج الرجل الأكثر بدانة في فرنسا من شقته!

أخبار متعلقة
55556103_303

المانيا تكشف سر فقدان مرضى كورونا لحاستي الشم والتذوق

20200715-gettyimages-1256396037_custom-df33989f510f36e3a4af3702d470f1e31cb7bb3a-s800-c85

نفذ صبره .. رجل صيني يصفع ممرضا اعتراضا على طريقة فحصه - فيديو

0_All-of-the-times-the-Queen-has-been-moved-to-tears-in-public

ملكة بريطانيا تحصل على قفازات جديدة تقتل فيروس كورونا

5fc0b3714c59b70d86136277

رصد مخلوق بحري على الشاطئ شبيه بالتنين في جنوب افريقيا

download (1)

كمامات من الماس واللؤلؤ .. اليابان تحارب كورونا بأسلوب فاخر - صور

2029e3cbcaa9cfe28757d4a2a1bcb648

تعرف على أغرب تصميم للكمامة - صورة