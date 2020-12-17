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الخميس، 17-12-2020 11:18 ص

إسراء غريب من جديد.. تفاصيل صادمة حول المتهمين بقتلها !

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الوكيل الاخباري - تم مؤخرا تناقل خبر أشار إلى أنه تم الإفراج عن أشقاء الشابة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب المتهمين بقتلها، وهو ما أثار موجة من الغضب في أوساط الناشطين. إلا أن مدير مركز الإعلام القضائي في فلسطين فارس سباعنة أوضح الحقيقة ونفى صحة الخبر.

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ويذكر أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت وفاة الشابة في أحد المستشفيات. وتحدث الناشطون عن تعرضها للضرب المبرح على يد أشقائها وزوج شقيقتها على خلفية خروجها برفقة شاب قيل إنه خطيبها.


ويشار إلى أن إسراء غريب التي توفيت عن عمر 21 عاماً هي من بلدة بيت ساحور التي تقع على مقربة من بيت لحم.

 

وكان النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، أحال المتّهمين بقتلها إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمتهم مصادقاً بذلك على قرار الاتهام الذي يتضمّن توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورفض في مؤتمر صحفي عقده حينها كشف أية تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة حفاظاً على خصوصية الضحية وسلامة الإجراءات وسرية التحقيق.

 

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