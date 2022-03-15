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الثلاثاء، 15-03-2022 04:47 م

إسكتلندا ..عثرت على قطتها بعد 17 عاماً على فقدانها بتفاصيل مفاجئة

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الوكيل الإخباري-فقدت كيم كوليير قطتها تيلي، بعد انتقالها من إنجلترا إلى ميدلوثيان في إسكتلندا، فقامت بوضع ملصقات تحمل صورتها في جميع أنحاء الحي، وبحثت عن حيوانها الأليف الذي اختفى في عام 2004، في كل مكان ولكن من دون جدوى.


وخلال هذا الأسبوع، تلقت كوليير وهي ممرضة بيطرية، المكالمة الهاتفية التي كانت تنتظرها منذ ما يقارب العقدين من الزمن، من قبل الجمعية الإسكتلندية لمنع القسوة على الحيوانات SSPCA "بشكل مفاجئ" لسؤالها عما إذا كانت لديها قطة اسمها تيلي.

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تفاجأت كولير من سؤال الضابطة المسؤولة لتجيبها "نعم كان لدي بالفعل ولكن منذ زمن طويل".


الجدير بالذكر أنه تم العثور على تيلي في المنطقة نفسها التي فُقدت فيها منذ 17 عاماً من قبل أحد سكان المنطقة، ثم اتصلت بـ SSPCA، لأن القطة كانت في حاجة ماسة لرعاية طبية.

 


 

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