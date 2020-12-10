إصابة أربعة أسود من حديقة برشلونة للحيوانات بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت حديقة الحيوانات في برشلونة شمال شرق إسبانيا عن اصابة أربعة أسود بفيروس كورونا المستجد وقد تماثلت للشفاء.

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وأشار ادارة الحديقة في بيان إلى أن بروتوكولا سريرياً “مشابها لذلك المتبع لعلاج الإنفلونزا”، قد طبق في علاج الحيوانات الأربعة مع علاج مضاد للالتهابات ومراقبة دقيقة.

مؤكداً أنها “استجابت بشكل إيجابي” واستعادت عافيتها.



واضاف البيان. أن “الأسود لم تظهر إطلاقاً أي صعوبة في التنفس أو أي عوارض أخرى. واختفت كل العوارض بعد 15 يوماً، باستثناء السعال والعطس”.



المصدر : الامارات نيوز



