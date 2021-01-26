الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

شاهد بالفيديو لحظة دهس عامل وطن بخلدا وفرار السائق

تحذير صارم للمدارس الخاصة

افتتاح قسم الأورام في مستشفيات البشير قريبا

جريمة مفجعة تهز عمان .. شاب يضرب شقيقته حتى الموت

الضمان الاجتماعي للوكيل : 656 مدرسة خاصة استفادت من استدامة

أسعار الذهب الثلاثاء 26/1/2021

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

الارصاد عن تساقط الثلوج نهاية الاسبوع : المنخفض القادم قد يتطور الجمعة

التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

الثلاثاء، 26-01-2021 02:06 م

إصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا!

carlos-slim


الوكيل الاخباري - أكدت عائلة رجل الأعمال، الملياردير المكسيكي، كارلوس سليم، ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن صحته "جيدة".

وكتب ابنه في "تويتر" أن الملياردير المكسيكي البالغ من العمر 80 عاما، كانت تظهر عليه "أعراض خفيفة" جراء الإصابة بهذا الفيروس، مؤكدا أن صحته تتعافى الآن "بشكل جيد للغاية".

اضافة اعلان

وأضافت التغريدة أن كارلوس سليم شوهد في المعهد الوطني للتغذية بالمكسيك، لإجراء تحليل طبي.


وتعد المكسيك من بين الدول الأكثر تضررا في العالم جراء جائحة كورونا، حيث سجلت أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وبلغ عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الفيروس أكثر من 150 ألف وفاة.


جدير بالذكر أن ثروة رجل الأعمال كارلوس وعائلته، الذين يسيطرون على أكبر شركة اتصالات في المكسيك "America Movil"، تقدر بنحو 52 مليار دولار، وفقا لقائمة مجلة "فوربس" في العام 2020.


وفي إطار مواجهة فيروس كورونا، أعلن الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا على تسلم 24 مليون جرعة من لقاح "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا، في الشهرين المقبلين.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم





 




 

 


 

إقرأ ايضا
elbashayer.com-2020-10-29_16-05-24_970142

بعد صراعهما على الكعكة.. شقيقتان تحدثان ضجة بمقطع فيديو جديد.. شاهد

gorillas-covid-19

حديقة تعلن عن تعافي غوريلات من كورونا - فيديو

capture_decran_2021-01-14_a_12.45.38_60002f1358fbe_0

وظيفة غريبة.. رجل ياباني يكسب رزقه 'لفعل لا شيء'

Esg8l4bXIAAip2Q

جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية ويسبب أزمة للمتجر

فلسطيني-سيارة

شاب فلسطيني يصنع سيارة كلاسيكية خلال الحظر الشامل.. صور

1611564775641069

مضيفة تحذر من تناول المشروبات التي يتم تحضيرها على متن الطائرة

أخبار متعلقة
فلسطيني-سيارة

شاب فلسطيني يصنع سيارة كلاسيكية خلال الحظر الشامل.. صور

بيل جيتس

بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا.. صورة

600c970c4c59b742b24dec6b

مصر.. وفاة أقدم محفظ قرآن بمحافظة المنوفية متأثرا بكورونا

6009246475c55

لحظة مؤثرة لـ سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة .. شاهد

MGH-Nurse

وفيات كورونا.. هذه هي الدولة الأعلى في العالم

asabnews_2021-01-16_22-46-47_843130 (Custom)

تعرف على الوجبة الأكثر طلبًا في العالم خلال 2020