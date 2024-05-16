إصابة موظف بأحد المطارات الإندونيسية إثر سقوطه من الطائرة .. فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض موظف خدمات أرضية في أحد مطارات إندونيسية لإصابات خطيرة وكسور متعددة في جسده، إثر سقوطه من طائرة TransNusa من طراز A320 دون أن ينتبه لبدء سحب سلم الطائرة.

اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام عدد من الموظفين بسحب سلم الطائرة، بينما كان موظف الخدمات الأرضية يتواجد داخلها. وعند محاولة الموظف النزول من الطائرة، سقط على الأرض ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وتم نقل الموظف المصاب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة الآن.



وأثار هذا الحادث موجة من التساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة في المطارات الإندونيسية، ودعت العديد من الجهات إلى مراجعة تلك الإجراءات وتشديدها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

ارم نيوز