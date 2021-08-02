إصابة نمرين من نوع مهدد بالانقراض بفيروس كورونا في أندونيسيا

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون في أندونيسيا، يوم أمس الأحد، عن تعافي نمرين من النوع السومطري المهدد بالانقراض من فيروس كورونا في حديقة جاكرتا بفيروس كورونا، وذلك بعد فحصهما.



ونقلت وسائل إعلام أندونيسية تصريحات رئيسة وكالة الحدائق والغابات الحضرية في جاكرتا، سوزي مارسيتواتي، التي قالت إن "النمرين يتلقيان العلاج ويخضعان للمراقبة الدقيقة من جانب الأطباء البيطريين في حديقة حيوان راغونان".

اضافة اعلان

وأشارت مارسيتاواتي إلى أن العينات المأخوذة من النمرين في 14 تموز أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.



وأضافت مارسيتاواتي: "لقد تلقى النمران الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات منذ أن بدأت الأعراض تظهر عليهما وبعد 12 يوما من العلاج بدأت حالتهما تتحسن ومن المتوقع أن يتعافيا".



وبدأت الأعراض تظهر على تينو بما في ذلك العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية في 9 تموز، وبعد ذلك بيومين بدأ هاري يعاني من المشكلات نفسها.

يشار إلى أن نمر سومطرة هو سلالة النمور الوحيدة المتبقية في إندونيسيا ولم يبق من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط، وانقرض النوعان الآخران – ببر جاوة وببر بالي.

المصدر - لبنان 24



