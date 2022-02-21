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الإثنين، 21-02-2022 09:47 ص

إطار يهرب من الشاحنة ويصطدم بسيارة شرطة في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري -  التقطت كاميرا خاصة بسيارة شرطة في ولاية بنسلفانيا الأميركية لحظة غريبة ومخيفة في آن.

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فبينما كان رجلا الشرطة في سيارة تابعة لشرطة ولاية بنسلفانيا متوقفة في جزيرة على شارع خارجي لمراقبة السيارات، خصوصا تلك المخالفة منها، فوجئ الشرطيان بحدث غريب لم ينتبها له في البداية.

إذ فجأة اندفع باتجاه سيارتهما إطار شاحنة متوسطة الحجم، ثم ارتطم بالزجاج الأمامي للسيارة وحطمه.

 

ولحسن الحظ فإن زجاج سيارة الشرطة من النوع المقوى، والذي تفتت من الداخل دون أن يلحق بهما أي أذى.

 

وبعد مشاهدة الفيديو.. تبين أن الإطار أفلت من الشاحنة الصغيرة، واندفع في الجزيرة الوسطى للشارع، واندفع باتجاه سيارة الشرطة، حيث التقطت كاميرا أخرى داخل السيارة ردة فعل الشرطيين، فشوهد أحدهما وهو يحاول حماية وجهه وتفادي الارتطام، والزجاج المتناثر.

 

 

 

لبنان 24 

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