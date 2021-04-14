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الأربعاء، 14-04-2021 09:35 ص

إعادة تأهيل كلب بايدن المشاغب للتكيّف مع حياته في البيت الأبيض

كلب جو


الوكيل الإخباري - يستعد "ميغور"، كلب بايدن المشاغب، لمغادرة البيت الأبيض مجددا ليتبع هذه المرة تدريبا يرمي لمساعدته على تحسين سلوكه بعدما أظهر سلوكا عدائيا في الأسابيع الأولى لحياته الجديدة في المقر الرئاسي.

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وأكد مايكل لاروزا، الناطق باسم السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، أن الكلب "ميغور"، وهو من نوع الراعي الألماني، "سيخضع لتدريب إضافي لمساعدته على التكيف مع حياته في البيت الأبيض"، مشيراً إلى أن التدريب سيستمر بضعة أسابيع.


ولم يكن التكيف مع الحياة في المقر الرئاسي الأمريكي مهمة سهلة للكلب، الذي تبناه الزوجان جو وجيل بايدن من ملجأ للكلاب.


ففي مارس، أُخرج "ميغور" لفترة مؤقتة من المقر الرئاسي ونقل إلى منزل بايدن العائلي في ولاية ديلاوير في شمال شرق الولايات المتحدة، بعد حادثة عض واحدة على الأقل في البيت الأبيض.


وعزا الرئيس جو بايدن في حديث لمحطة "إيه بي سي نيوز"، المشكلات مع "ميغور" إلى اعتماد الحيوان سلوكا حمائيا مفرطا في بيئته الجديدة المكتظة دائماً. وقد تلقى "ميغور" حينها تدريبا لتصحيح الوضع، لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو، بحسب "يورونيوز".


ورغم مغادرة "ميغور"، سيبقى "تشامب"، الكلب الثاني من نوع الراعي الألماني للثنائي الرئاسي، وهو حيوان أكبر سنا وأكثر هدوءا، إلى جانب صاحبيه في واشنطن.

 

 

البيان


 




 

 


 

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