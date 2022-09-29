إعصار "إيان" يخرج تمساحا إلى شوارع فلوريدا .. صورة

الوكيل الإخباري-رصد مواطنون في مقاطعة "ليك كاونتي" التابعة لولاية فلوريدا الأميركية تمساحا يسبح في مياه الفيضانات، التي تسبب فيها الإعصار "إيان".



وقال موقع قناة "ويش" الأميركية إن التمساح، الذي جرى رصده، يبلغ طوله نحو 3 أمتار، وكان يسبح في مياه بمنطقة أستور.

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يأتي ذلك فيما حذر رئيس قسم الإطفاء في "ليك كاونتي" من أنه "مع ارتفاع مستويات المياه، ستخرج بعض الكائنات البرمائية من المستنقعات، مثل الثعابين والتماسيح".



وفي وقت سابق، أظهر فيديو آخر سمكة قرش تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.





سكاي نيوز

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