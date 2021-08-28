السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

ترجيح تحديد موعد وآلية الدوام بالجامعات اليوم

الأرجنتين تنتج أكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V

الأردنيون يودعون الحظر الليلي

كازاخستان تعلن الحداد

الملك يغادر أرض الوطن إلى بغداد

إثيوبيا تدعو الهند لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في بلدة يعبد

استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في غزة

أسعار الذهب السبت 28/8/2021

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

السبت، 28-08-2021 09:55 ص

إعلان مضلل عن القهوة يكلف سعوديين نصف مليون ريال

غغتعة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التجارة السعودية معاقبة مواطنين مخالفَين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على «سناب شات» عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهما 500 ألف ريال.

وتضمنت العقوبات تغريم المخالف الأول (200.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، بحسب صحيقة :عكاظ".

اضافة اعلان


كما تضمنت العقوبات تغريم المخالف الثاني (300.000) ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
  
يذكر أنه في وزارة التجارة ضبطت، في أبريل الماضي، 100 معلن ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في منصات سناب شات وتويتر وإنستغرام.


وأوقعت الوزارة غرامات مالية بحق 10 معلنين  عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1606321_0

تسبب لعبة 'الصبارة الراقصة' الشهيرة باضطرابات نفسية لدى الأطفال! ما الحقيقة؟

todo-sobre-la-luna-azul-y-como-fotografiarla-con-el-celular-288851-1_1280

أين سيظهر 'القمر الأزرق' خلال أيام؟

C1E713B3-99BD-4903-B63B-E7D3584246AF

طرق بسيطة لحماية طفلك من الإصابة بكورونا في المدرسة

bebfe875-7a59-4afb-a373-c1aec035fc7f

رواد فضاء يرون فرصة اكتشاف حياة في كواكب خارجية قريباً

612773154c59b73b8c4db558

مصر.. تطورات جديدة في أزمة فيديو التحرش بفتاة أمام أعين المارة في الشارع

Spectr-RG-telescope-finds-traces-of-an-unusual-thermonuclear-explosion-in

تلسكوب Spectr-RG يعثر على آثار انفجار نووي حراري غير عادي في الكون

أخبار متعلقة
raptor-er-peregrine-falcon-juveniles-playing-nick-dunlop

مقابل 94 ألف دولار .. بيع صقر نادر الجمال في مزاد دولي بالسعودية - صور

611da2d74236043f57319710

امرأة تدمر محلا بسيارتها خلال تدربها على القيادة (فيديو)

1000x-1

مقهى يثير جدلا في السعودية بسبب عباراته.. والسلطات تتحرك! - شاهد

سياره

شبان يقفون بسياراتهم على حافة الهاوية في السعودية - فيديو

22181854-plastic-surgery-coronavirus-tatler0420_cover_1000x667

طبيب سعودي يكشف أغرب 3 أسباب لعمليات تجميل النساء

woman-opening-fridge-copy

أطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة