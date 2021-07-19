إغلاق محل خضروات استخدم سيارة نظافة لنقل بضائعه بالسعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاعلت أمانة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية مع بلاغ وردها من مواطن عن استخدام أحد محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات، وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات في حينه.



وكان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع قد بيّن مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة، التي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محلات بيع الخضراوات، مستخدمين بذلك مركبة الشركة؛ في مخالفة واضحة وصريحة.

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وأكدت أمانة منطقة عسير أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظامًا، وتم إغلاق المحل فورًا والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل؛ لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة في عدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.



وفيما يخص العمالة التابعين للشركة، فقد تم استبعاد العمال نهائيًّا "السائق ومن معه بمقطع الفيديو" من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقّ العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير وإهمال من قبل مراقب المنطقة، وفق صحيفة "سبق" الإلكترونية.



من جهة أخرى، قدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ عن تلك المخالفة، ووجه بتكريمه على ما قام به.

المصدر - البيان